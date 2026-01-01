Серена Уильямс

Лента
Материалы
Новости
«У меня есть два Майкла Джордана!» Посмотрите трейлер фильма, где Уилл Смит играет помешанного на успехе отца сестер Уильямс
#Теннис
Australian Open в 2020-м: грязный воздух, скорбь по Кобе, еще – ранний вылет Серены и очередное чудо Федерера
#Australian Open
2019 год – строго через деньги: рекордные контракты, высочайшие цены, главные доходы
#Футбол
«Этой суке я больше никогда не проиграю». Серена давит Шарапову 15 лет подряд
#Мария Шарапова
Этой ночью Уильямс вынесла Шарапову на US Open. За ее победой много травм и слез
#Серена Уильямс
Уильямс расплакалась из-за травмы и снятия с финала. Ее утешила 19-летняя соперница
#Теннис
Симона Халеп взяла «Уимблдон», обыграв Серену Уильямс. Против нее было все: статистика, покрытие, недавняя травма
#Симона Халеп
Уильямс и Маррей проиграли Уимблдон. Их хватило только на два раунда
#Уимблдон
Главный скандал «Ролан Гаррос» разрешил Тим. Его выгнали с пресс-конференции из-за Серены, а теперь они могут сыграть в паре
#Доминик Тим