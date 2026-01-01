Серена Уильямс

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В топ женского рейтинга Forbes впервые вошла спортсменка из командных видов. Ей стала баскетболистка с заработком $5,7 млн
#Наоми Осака
Теннис
Шарапова вошла в список богатейших женщин США, которые заработали деньги сами. Также в рейтинге – Рианна, Ким Кардашьян, Опра Уинфри
#Мария Шарапова
Теннис
Девять теннисисток – в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок года
#Теннис
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Футбол
В NWSL сыграет клуб из Лос-Анджелеса. Его создадут Серена Уильямс и Натали Портман
#Серена Уильямс