В NWSL сыграет клуб из Лос-Анджелеса. Его создадут Серена Уильямс и Натали Портман

Актриса Натали Портман написала в инстаграме, что рада быть в числе создателей такой команды. Туда входит профессиональная теннисистка Серена Уильямс. Еще клубу поможет Ева Лонгория. Общее число владельцев – 30 человек, в том числе и американские футболистки.

Первоначальное название команды – «Город Ангелов».