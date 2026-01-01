стрельба

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Олимпиада 2020
🥈🇷🇺 Россия выиграла серебро в стрельбе на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🥈🥉🇷🇺 Россия выиграла серебро и бронзу в стрельбе на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🥉🇷🇺 Россия выиграла бронзу на Олимпиаде-2020 в миксте в стрельбе из пневматической винтовки
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🇷🇺🥈 Россия выиграла серебро Олимпиады в смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
США выиграли золото на Олимпиаде-2020 в стрельбе из пневматической винтовки. Лучший от России – восьмой
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Стрелок из Грузии – первая женщина, которая выступила на девяти Олимпиадах. После Токио-2020 она завершит карьеру
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🇷🇺🥇 Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета выиграла первое золото России на Олимпиаде-2020. В финале у нее произошел сбой электроники
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Иран выиграл первое золото на Олимпиаде-2020 в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Россияне не вышли в финальный раунд
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🇷🇺🥈 Россия выиграла первую медаль на Олимпиаде-2020 – серебро в стрельбе
#Олимпиада-2020