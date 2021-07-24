Олимпиада-2020
Иран выиграл первое золото на Олимпиаде-2020 в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Россияне не вышли в финальный раунд
час назад
Иранец Джавад Форугхи стал победителем Олимпиады-2020 в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Он набрал 244,8 балла. Тройка лучших:
1. 🇮🇷 Джавад Форугхи – 244,8.
2. 🇷🇸 Дамир Микец – 237,9.
3. 🇨🇳 Пан Вэй – 217,6.
Российские спортсмены не прошли в финальный раунд мужского турнира.
В стрельбе из пневматической винтовки первую серебряную медаль для России завоевала Анастасия Галашина.
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