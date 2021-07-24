Иран выиграл первое золото на Олимпиаде-2020 в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Россияне не вышли в финальный раунд

Иранец Джавад Форугхи стал победителем Олимпиады-2020 в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Он набрал 244,8 балла. Тройка лучших:

1. 🇮🇷 Джавад Форугхи – 244,8.

2. 🇷🇸 Дамир Микец – 237,9.

3. 🇨🇳 Пан Вэй – 217,6.

Российские спортсмены не прошли в финальный раунд мужского турнира.

В стрельбе из пневматической винтовки первую серебряную медаль для России завоевала Анастасия Галашина.

Медальный зачет Олимпиады-2020