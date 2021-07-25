Стрелок из Грузии – первая женщина, которая выступила на девяти Олимпиадах. После Токио-2020 она завершит карьеру

Нино Салуквадзе 52 года. 25 июля она выступила на Олимпиаде-2020 в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Это ее девятые (рекордные) Олимпийские игры, которые она не пропускала с 1988 года.

Она дебютировала на них в Сеуле, где выиграла золотую и серебряную медали. На Олимпиаде-2008 Салуквадзе взяла бронзу.

На Олимпиаде-2020 она выступает в стрельбе из двух видов оружия. После окончания игр Салуквадзе завершит карьеру:

«На Олимпиаду больше не буду отбираться, заканчиваю карьеру после Токио. Я точно знаю, что девять Олимпиад никто не выдерживает с такой нагрузкой, которая сейчас. Заканчиваю, потому что трудно. Морально, физически и технически я готова, но глаза постарели.

Корпус не могу держать, операцию даже сделала, но поменяла глаз прицеливания, левым стреляю. Легла под нож. Для обычной жизни не требовалась такая операция мне, но для стрельбы мне предложили попробовать. Но не получилось. Зато я в жизни все хорошо вижу».