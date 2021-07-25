США выиграли золото на Олимпиаде-2020 в стрельбе из пневматической винтовки. Лучший от России – восьмой

Олимпийским чемпионом в стрельбе из пневматической винтовки с 10-ти метров стал Уильям Шэйнер, который установил олимпийский рекорд.

1. 🇺🇸 Уильям Шэйнер – 251,6.

2. 🇨🇳 Ли-Хао Шэн – 250,9.

3. 🇨🇳 Ян Хаожань – 229,4.

Лучший результат на Олимпиаде-2020 от России показал Владимир Масленников, который стал восьмым и набрал 123 очка.

Медальный зачет Олимпиады-2020