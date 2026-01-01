стрельба

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Зачем русские спортсмены носят воинские звания. В чем выгода? Как они служат? Это обязательное условие?
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#ЦСКА
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Драма в стрельбе на Олимпиаде. Россиянка Галашина шла на золото, но провалила последний выстрел
#Олимпиада-2020
Стрельба на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
#Олимпиада-2020