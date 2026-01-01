NASA

Инфо
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства
Дата основания
29 июля 1958 г.
Лента
Материалы
Зачем NASA специально разбивает зонд за $330 млн об астероид
#NASA
Люди возвращаются на Луну – впервые за 50 лет: для чего и почему все эти годы никому не нужны были высадки
#NASA
Телескоп «Джеймс Уэбб» показал прошлое на 13 миллиардов лет назад – как это возможно
#Джеймс Уэбб
Самая большая комета в истории летит в сторону Солнца – ее открыл «Хаббл», и она весит 500 триллионов тонн
#NASA
Самая далекая звезда во Вселенной – ее нашел телескоп «Хаббл»
#Космос
В космосе уже 5000 экзопланет, которые обнаружены человеком. Что это такое и чем отличается от просто планет?
#NASA
NASA раздает посадочные талоны в полет вокруг Луны: что это такое и как их получить
#NASA
Астрофизики нашли уникальную черную дыру – она не поглощает звезды, а создает их
#NASA