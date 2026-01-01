ЧМ-2021 (биатлон)

Лента
Новости
Биатлон
Сборная России не взяла личные медали на ЧМ по биатлону. Единственное достижение – бронза в эстафете
#ЧМ-2021 (биатлон)
Биатлон
Женская сборная России осталась без медалей на ЧМ по биатлону
#ЧМ-2021 (биатлон)
Биатлон
Сборная России заняла третье место в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону
#Сборная России (биатлон)
Биатлон
Россия – 11-я в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону
#Сборная России (биатлон)
Биатлон
Давидова выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону. Россия осталась без медалей в шестой раз подряд
#ЧМ-2021 (биатлон)
Биатлон
Сборная России осталась без медалей в пяти гонках на ЧМ по биатлону. Лучший результат – седьмое место
#ЧМ-2021 (биатлон)
Биатлон
Норвегия выиграла смешанную эстафету на биатлонном ЧМ. Россия – девятая с двумя штрафными кругами
#Россия (биатлон)
Биатлон
Полное расписание чемпионата мира по биатлону в Поклюке
#ЧМ-2021 (биатлон)
Биатлон
Где смотреть чемпионат мира по биатлону
#ЧМ-2021 (биатлон)
Биатлон
Международный союз биатлонистов запретил членам сборной России публиковать государственный флаг в соцсетях
#Россия (биатлон)