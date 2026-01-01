Рестлинг: Материалы

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Как устроена культура масок в рестлинге Мексики – особое искусство, которое вы не пропустите
#Луча либре
Конор украл идею фирменной походки, а потом сделал ее узнаваемым брендом
#Конор Макгрегор
Тайсон Фьюри пришел в рестлинг, чтобы кайфануть, сыграть спектакль и заработать $15 млн
#Тайсон Фьюри
Дуэйн Джонсон в спорте: весил 132 кг, вся семья занимается рестлингом, из-за травмы оставался с семью долларами
#кино
В Англии опять креатив с празднованием в маске. Ее специально изготовил известный рестлер
#Рауль Хименес
# новости
Тайсон пришел на рестлерское шоу и спровоцировал драку
Боец UFC Ковингтон в 2021 году перейдет в рестлинг