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#Колби Ковингтон #MMA #UFC #рестлинг

Боец UFC Ковингтон в 2021 году перейдет в рестлинг

13 апреля, 22:34

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В декабре 2019-го Колби Ковингтон проиграл Камару Усману бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе, а теперь собрался в рестлинг.

«Вероятно, что это будет в 2021 году. Следующим летом. Не этим, а именно следующим. Я практиковал приемы и движения, работал над фишками и пониманием рестлинга. Нужно быть уверенным, что заявлю о себе сразу после перехода – сделаю на этом кучу денег и покажу людям реальную борьбу. Я хорош в бизнесе и умею собирать с людей деньги. Любят меня или ненавидят – это не так важно», – рассказал Ковингтон.

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