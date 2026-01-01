Рестлинг: Новости

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Бокс
Тайсон пришел на рестлерское шоу и спровоцировал драку
#Майк Тайсон
MMA
Боец UFC Ковингтон в 2021 году перейдет в рестлинг
#Колби Ковингтон