Парма

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Футбол
Буффон перешел в «Парму». 22 года назад он выигрывал с ней Кубок УЕФА
#Джанлуиджи Буффон
Футбол
Владелец «Пармы» анонсировал возвращение Буффона. Он играл там 20 лет назад
#Джанлуиджи Буффон
Футбол
Миранчук забил за «Аталанту» в двух подряд матчах Серии А, где выходил на поле
#Алексей Миранчук
Футбол
Хавьер Рибалта после ухода из «Зенита» стал управляющим директором «Пармы»
#Хавьер Рибалта
Футбол
Ибрагимович получил прямую красную карточку за разговоры с судьей. Пиоли говорит, что оскорблений не было
#Златан Ибрагимович
Футбол
Буффон получил штраф в 5 тысяч евро за богохульство
#Джанлуиджи Буффон
Футбол
«Парма» арендовала Зиркзее у «Баварии» с правом выкупа
#Джошуа Зиркзее
Футбол
Шомуродов впервые забил в Серии А, но его клуб проиграл
#Эльдор Шомуродов
Футбол
Буффон стал первым игроком, который сыграл 650 матчей в Серии А
#Джанлуиджи Буффон
Футбол
«Болонья», «Парма», СПАЛ и «Сассуоло» могут тренироваться на базах с 4 мая
#Серия А
Футбол
Футболисты матча «Пармы» и «СПАЛ» покинули поля за минуту до начала матча. В Италии обсуждают приостановку сезона Серии А
#Серия А
Футбол
«Аталанта» – мощь: в последний раз не забивала в ноябре, в 7 зимних матчах настреляла 23 гола
#Аталанта