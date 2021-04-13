Хавьер Рибалта после ухода из «Зенита» стал управляющим директором «Пармы»

Рибалта войдет в руководство «Пармы» 19 апреля. Назначение официальное, о нем объявили на сайте клуба.

Новость появилась через пять дней после ухода Рибалты из «Зенита». Там он работал спортивным директором с 2018 года и организовал трансферы Малкома, Вильмара Барриоса и других игроков.

До прихода в «Зенит» он работал скаутом в «Торино», «Милане», «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед».