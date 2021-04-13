Хавьер Рибалта
Серия А
Футбол
Зенит
Парма
Хавьер Рибалта после ухода из «Зенита» стал управляющим директором «Пармы»
2 часа назад
Рибалта войдет в руководство «Пармы» 19 апреля. Назначение официальное, о нем объявили на сайте клуба.
Новость появилась через пять дней после ухода Рибалты из «Зенита». Там он работал спортивным директором с 2018 года и организовал трансферы Малкома, Вильмара Барриоса и других игроков.
До прихода в «Зенит» он работал скаутом в «Торино», «Милане», «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед».
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