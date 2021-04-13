Хавьер Рибалта
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#Хавьер Рибалта #Футбол #Зенит #Серия А #Парма

Хавьер Рибалта после ухода из «Зенита» стал управляющим директором «Пармы»

2 часа назад

Рибалта войдет в руководство «Пармы» 19 апреля. Назначение официальное, о нем объявили на сайте клуба.

Новость появилась через пять дней после ухода Рибалты из «Зенита». Там он работал спортивным директором с 2018 года и организовал трансферы Малкома, Вильмара Барриоса и других игроков.

До прихода в «Зенит» он работал скаутом в «Торино», «Милане», «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед».

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Источник:
сайт «Пармы»
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