Рибалта уходит из «Зенита»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта уйдет из клуба в апреле. В интервью «Чемпионату» это подтвердил пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко.

Контракт Рибалты с «Зенитом» истекал в конце сезона-2020/21. Рибалта сам попросил у клуба возможность уехать пораньше.

Бывший аналитик «Зенита» Никита Васюхин рассказывал, что у Рибалты возникали проблемы с Семаком. Они не всегда находили взаимопонимание.

Рибалта работал в клубе с лета 2018 года. Это он организовывал трансферы Малкома, Барриоса и других игроков. «Зенит» прямо сейчас лидирует в таблице РПЛ.