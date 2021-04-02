Хавьер Рибалта
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#Хавьер Рибалта #РПЛ #Футбол #Зенит

Рибалта уходит из «Зенита»

02 апреля, 23:25

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта уйдет из клуба в апреле. В интервью «Чемпионату» это подтвердил пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко.

Контракт Рибалты с «Зенитом» истекал в конце сезона-2020/21. Рибалта сам попросил у клуба возможность уехать пораньше.

Бывший аналитик «Зенита» Никита Васюхин рассказывал, что у Рибалты возникали проблемы с Семаком. Они не всегда находили взаимопонимание.

Рибалта работал в клубе с лета 2018 года. Это он организовывал трансферы Малкома, Барриоса и других игроков. «Зенит» прямо сейчас лидирует в таблице РПЛ.

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Источник:
«Чемпионат»
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