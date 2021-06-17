Владелец «Пармы» анонсировал возвращение Буффона. Он играл там 20 лет назад

Официальной информации о переходе Джанлуиджи Буффона в «Парму» пока нет. Но в твиттере владельца клуба Кайла Краузе появился анонс.

Он написал: «Это птица, это самолет, это…» – и сделал так отсылку к американскому мюзиклу о Супермене, который называется «Это птица, это самолет, это Супермен».

Суперменом называли Джанлуиджи Буффона во время выступления за «Парму». Прозвище закрепилось за ним после того, как в 1998 году он отбил удар Роналдо с пенальти и показал майку Супермена.

Буффон начинал профессиональную карьеру в «Парме» и играл за нее с 1995 по 2001 год. После этого он ушел в «Ювентус», где провел большую часть карьеры. Он играл там два периода: с 2001 по 2018 год и с 2019 по 2021 год.