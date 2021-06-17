Буффон перешел в «Парму». 22 года назад он выигрывал с ней Кубок УЕФА

Джанлуиджи Буффону – 43 года.

Последний клуб Буффона – «Ювентус», с которым он 10 раз становился чемпионом Италии.

Буффон выступал за «Парму» с 1995 по 2001 год. В 1999 году он выиграл Кубок УЕФА.

В сезоне-2020/21 Буффон провел в Серии А восемь матчей и пропустил пять голов. «Парма» завершила сезон на последнем месте и вылетела в Серию В.