Джанлуиджи Буффон
Серия B
Парма
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#Джанлуиджи Буффон #Серия B #Парма

Буффон перешел в «Парму». 22 года назад он выигрывал с ней Кубок УЕФА

час назад

«Парма» объявила об этом видео в твиттере, цитатой «Он вернулся на свое место. Он вернулся домой» и хэштегом #СуперменВернулся:

  • Джанлуиджи Буффону – 43 года.
  • Последний клуб Буффона – «Ювентус», с которым он 10 раз становился чемпионом Италии.
  • Буффон выступал за «Парму» с 1995 по 2001 год. В 1999 году он выиграл Кубок УЕФА.

В сезоне-2020/21 Буффон провел в Серии А восемь матчей и пропустил пять голов. «Парма» завершила сезон на последнем месте и вылетела в Серию В.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Твиттер «Пармы»
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