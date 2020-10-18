Джанлуиджи Буффон
Ювентус
Серия А
Парма
Кротоне
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Буффон стал первым игроком, который сыграл 650 матчей в Серии А
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Матч против «Кротоне» стал для 42-летнего Джанлуиджи Буффона 650-м в карьере в Серии А:
- 102 матча в чемпионате Италии Буффон сыграл за «Парму».
- Все остальные игры – в составе «Ювентуса».
- Он 10 раз становился чемпионом Италии.
Факт: в матче против «Кротоне» семь игроков из старта «Ювентуса» еще не родились, когда Буффон дебютировал в Серии А в сезоне-1995/1996.
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