Буффон стал первым игроком, который сыграл 650 матчей в Серии А

Матч против «Кротоне» стал для 42-летнего Джанлуиджи Буффона 650-м в карьере в Серии А:

102 матча в чемпионате Италии Буффон сыграл за «Парму».

Все остальные игры – в составе «Ювентуса».

Он 10 раз становился чемпионом Италии.

Факт: в матче против «Кротоне» семь игроков из старта «Ювентуса» еще не родились, когда Буффон дебютировал в Серии А в сезоне-1995/1996.