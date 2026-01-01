Парма

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В Италии футболист умер на поле. В игре в память о погибшем брате
#Джузеппе Перино
Игрок «Пармы» запустил мячом в пивной стакан фаната. Извинился после матча и предложил выпить вместе
#Парма
Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
#Серия А