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#Серия А #Футбол #СПАЛ #Парма

Футболисты матча «Пармы» и «СПАЛ» покинули поля за минуту до начала матча. В Италии обсуждают приостановку сезона Серии А

08 марта 2020, 15:19

Перед матчем «Пармы» и «СПАЛ» все более-менее шло по плану. Команды приехали на стадион за полтора часа до игры, погуляли по полю, размялись, переоделись в раздевалке, запасные заняли места на скамейках, а футболисты, вошедшие в стартовые составы, собрались в подтрибунном помещении. Но арбитр отправил их в раздевалки за минуту до начала встречи. Причина – неблагоприятная ситуация с коронавирусом в регионе.

Изначально матч задержали на 15 минут. Потом – еще на 15. В итоге матч все же состоялся. Но вот грустный инсайд от авторитетного журналиста Фабрицио Романо – министр спорта Италии Винченцо Спадафора просил Федерацию футбола приостановить сезон Серии А из-за коронавируса.

А вот слова самого Спадафоры: «Сейчас это не имеет смысла, так как мы просим граждан принести огромные жертвы, чтобы предотвратить распространение инфекции, ставя под угрозу здоровье игроков, судей, тренеров и болельщиков. Некоторые другие федерации мудро решили остановить матчи на несколько дней».

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