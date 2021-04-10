Ибрагимович получил прямую красную карточку за разговоры с судьей. Пиоли говорит, что оскорблений не было

«Милан» обыграл «Парму» со счетом 3:1. Главный эпизод матча произошел на 60-й минуте. Златан Ибрагимович получил красную карточку, когда разговаривал с судьей.

Тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказывал после игры, что оскорблений и проявления неуважения не было: «Златан сказал мне, что его последние слова были: «Значит, вас не интересует то, что я хочу сказать?» Меня там не было, поэтому я не знаю».

«Милан» занимает второе место в таблице Серии А. За 30 матчей клуб набрал 63 очка.