Златан Ибрагимович
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#Златан Ибрагимович #Футбол #Серия А #Милан #Парма

Ибрагимович получил прямую красную карточку за разговоры с судьей. Пиоли говорит, что оскорблений не было

вчера, 22:15

«Милан» обыграл «Парму» со счетом 3:1. Главный эпизод матча произошел на 60-й минуте. Златан Ибрагимович получил красную карточку, когда разговаривал с судьей.

Тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказывал после игры, что оскорблений и проявления неуважения не было: «Златан сказал мне, что его последние слова были: «Значит, вас не интересует то, что я хочу сказать?» Меня там не было, поэтому я не знаю».

«Милан» занимает второе место в таблице Серии А. За 30 матчей клуб набрал 63 очка.

Матч завершен
Парма
Парма
Гальоло 66
1:3
Матч завершен
Милан
Милан
Ребич 8
Кессье 44
Леау 90
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Источник:
Football Italia
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