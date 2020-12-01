Эльдор Шомуродов
Серия А
Футбол
Дженоа
Парма
Шомуродов впервые забил в Серии А, но его клуб проиграл
01 декабря, 01:35
Гол Эльдора Шомуродова не помог «Дженоа» набрать очки в игре с «Пармой»:
- Шомуродов, находясь в штрафной «Пармы», пробил с разворота точно в нижний угол ворот.
- Это его пятый матч за «Дженоа» и четвертый в Серии А.
- В прошлой игре он отдал голевую передачу, когда «Дженоа» обыграла в Кубке «Сампдорию».
- Шомуродов перешел в «Дженоа» летом из «Ростова» за 7,5 миллионов евро.
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