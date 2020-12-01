Эльдор Шомуродов
Серия А
Футбол
Дженоа
Парма
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#Эльдор Шомуродов #Футбол #Серия А #Дженоа #Парма

Шомуродов впервые забил в Серии А, но его клуб проиграл

01 декабря, 01:35

Гол Эльдора Шомуродова не помог «Дженоа» набрать очки в игре с «Пармой»:

Матч завершен
Дженоа
Генуя
Шомуродов 50
1:2
Матч завершен
Парма
Парма
Жервиньо 10
Жервиньо 47
  • Шомуродов, находясь в штрафной «Пармы», пробил с разворота точно в нижний угол ворот.
  • Это его пятый матч за «Дженоа» и четвертый в Серии А.
  • В прошлой игре он отдал голевую передачу, когда «Дженоа» обыграла в Кубке «Сампдорию».
  • Шомуродов перешел в «Дженоа» летом из «Ростова» за 7,5 миллионов евро.
Мы исследовали его год назад
Шомуродов – свежий герой РПЛ. Откуда он взялся? В чем его сила? Почему это серьезно?
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