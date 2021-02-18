Джанлуиджи Буффон
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#Джанлуиджи Буффон #Футбол #Ювентус #Серия А #Парма

Буффон получил штраф в 5 тысяч евро за богохульство

2 часа назад

Джанлуиджи Буффон использовал богохульное ругательство во время матча с «Пармой». Изначально Футбольная ассоциация Италии планировала забанить его на один матч Серии А, но выбрала денежный штраф.

Теперь Буффон заплатит 5 тысяч евро за свой проступок. Это не первый раз, когда игроков чемпионата Италии штрафуют за богохульство. В Италии это считается весомым поводом наказать игрока.

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Что нужно знать о Буффоне:

  • Буффону 43 года.
  • Для него это 23-й сезон в Серии А.
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