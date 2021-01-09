Джердан Шакири
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Джеймс Милнер
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#Джердан Шакири #Футбол #Ливерпуль #Астон Вилла #Кубок Англии #Джеймс Милнер

Шакири вышел на замену и сделал два ассиста за 208 секунд. Это лучший результат в «Ливерпуле» за три года

3 минуты назад

www.imago-images.de/Global Look Press

«Ливерпуль» разгромил молодежный состав «Астон Виллы» в Кубке Англии (4:1). Джердан Шакири вышел на замену и отдал две голевые передачи. На них у Шакири ушло 208 секунд.

До этого Джеймс Милнер делал три ассиста после выхода на замену в 2017 году. Тогда это было в матче против «Спартака» в Лиге чемпионов (7:0).

Шакири почти не играет за «Ливерпуль» в чемпионате. В сезоне-2020/21 он провел в АПЛ четыре матча. Сделал ассист, но в среднем играл по 22 минуты.

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