Шакири вышел на замену и сделал два ассиста за 208 секунд. Это лучший результат в «Ливерпуле» за три года

«Ливерпуль» разгромил молодежный состав «Астон Виллы» в Кубке Англии (4:1). Джердан Шакири вышел на замену и отдал две голевые передачи. На них у Шакири ушло 208 секунд.

До этого Джеймс Милнер делал три ассиста после выхода на замену в 2017 году. Тогда это было в матче против «Спартака» в Лиге чемпионов (7:0).

Шакири почти не играет за «Ливерпуль» в чемпионате. В сезоне-2020/21 он провел в АПЛ четыре матча. Сделал ассист, но в среднем играл по 22 минуты.

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