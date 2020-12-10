Лига чемпионов
Футбол
Атлетико
Зальцбург
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига чемпионов #Футбол #Атлетико #Зальцбург

«Атлетико» вышел в плей-офф ЛЧ. За клуб впервые в турнире забил испанский защитник

10 декабря, 00:49

«Зальцбург» сыграл дома с «Атлетико» матч последнего тура Лиги чемпионов и проиграли 0:2. 

«Зальцбургу» для выхода в плей-офф нужно было победить, «Атлетико» устраивала ничья.

Победный гол на счету Марио Эрмосо. Это первый испанский защитник, забивший за клуб в ЛЧ.

Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
0:2
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Эрмосо 39
Феррейра-Карраско 86
  • Еще в одном матче группы «Бавария» принимала «Локомотив» и победила 2:0.
  • Таблица после шести туров: «Бавария» – 16, «Атлетико» – 9, «Зальцбург» – 4, «Локомотив» – 3.
  • «Бавария» и «Атлетико» сыграют в плей-офф ЛЧ, «Зальцбург» вылетел в ЛЕ.
  • Жеребьевка плей-офф ЛЧ и ЛЕ пройдет 14 декабря.

Таблицы групп Лиги чемпионов

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
«Локомотив» взял на игру с «Баварией» пять запасных. Двое из них еще никогда не играли за клуб
Самый молодой дебютант «Ливерпуля» в ЛЧ – двухметровый пацан, который был болбоем при 4:0 над «Барсой»
16-летний тип из «Боруссии» уже играет в Лиге чемпионов (рекорд). Ради него Бундеслига поменяла правила
Скандалище в ЛЧ. «Истанбул» и «ПСЖ» остановили матч из-за расизма. Судья назвал помощника тренера «черный парень»
Узнаем судью, который сорвал матч ЛЧ: думал о самоубийстве и за эти полтора года прошел развод, смерть родителей, санкции ФИФА
💔 Грусть «МЮ»: лидировал в группе, но за два тура скатился в Лигу Европы
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига чемпионов
#Футбол
#Атлетико
#Зальцбург