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«Атлетико» вышел в плей-офф ЛЧ. За клуб впервые в турнире забил испанский защитник
10 декабря, 00:49
«Зальцбург» сыграл дома с «Атлетико» матч последнего тура Лиги чемпионов и проиграли 0:2.
«Зальцбургу» для выхода в плей-офф нужно было победить, «Атлетико» устраивала ничья.
Победный гол на счету Марио Эрмосо. Это первый испанский защитник, забивший за клуб в ЛЧ.
- Еще в одном матче группы «Бавария» принимала «Локомотив» и победила 2:0.
- Таблица после шести туров: «Бавария» – 16, «Атлетико» – 9, «Зальцбург» – 4, «Локомотив» – 3.
- «Бавария» и «Атлетико» сыграют в плей-офф ЛЧ, «Зальцбург» вылетел в ЛЕ.
- Жеребьевка плей-офф ЛЧ и ЛЕ пройдет 14 декабря.
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