«Атлетико» вышел в плей-офф ЛЧ. За клуб впервые в турнире забил испанский защитник

«Зальцбург» сыграл дома с «Атлетико» матч последнего тура Лиги чемпионов и проиграли 0:2.

«Зальцбургу» для выхода в плей-офф нужно было победить, «Атлетико» устраивала ничья.

Победный гол на счету Марио Эрмосо. Это первый испанский защитник, забивший за клуб в ЛЧ.