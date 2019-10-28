Игроки и тренеры «Саутгемптона» после 0:9 от «Лестера» отдадут зарплату на благотворительность

В 10-м туре АПЛ «Саутгемптон» получил дома девять голов от «Лестера». Результат настолько шокирующий, что факты вокруг игры даже не вместились в один итоговый материал, мы также рассказали про несколько интересных цифр.

В «Саутгемптоне» решили собрать зарплату за тот день игры с «Лестером» и отдать ее на благотворительность в центр Saints Foundation – это независимая организация, действующая при поддержке футбольного клуба. Решение после матча приняли тренеры и игроки.