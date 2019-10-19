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#Бундеслига #Футбол #Бавария #Боруссия М #Боруссия Д #РБ Лейпциг #Шальке #Вольфсбург

В Бундеслиге от девятого места до первого – всего два очка! Пока на лидерство претендует аж половина команд

19 октября 2019, 23:35

Лучше посмотреть на эту красоту сразу. Большинство команд уже сыграли матчи восьмого тура. Единственный из группы лидеров, кто не играл, – «Шальке». У него матч в воскресенье в гостях против «Хоффенхайма».

В более крупном варианте таблицу можно увидеть тут.

Для «Шальке» это будет вторая попытка возглавить таблицу. Первая провалилась до перерыва на матчи сборных – на последних минутах клуб упустил победу над «Кельном».

А вот что было в туре:

  • «Бавария» была близка к тому, чтобы стать первой, но пропустила на последней минуте в Аугсбурге. Итог – 2:2;
  • «Лейпциг» и «Вольфсбург» друг друга на вершину не пустили – сыграли в Лейпциге 1:1;
  • Дерзнуть мог «Фрайбург», но вдруг проиграл в Берлине «Униону» – 0:2.
  • Был шанс и у «Байера», но он еще в пятницу сгорел во Франкфурте – 0:3 от «Айнтрахта».
  • Именно потому менхенгладбахская «Боруссия» осталась первой, даже проиграв 0:1 в Дортмунде.

Люсьен Фавр очень рад – растерял кучу очков, но в одном балле от лидера.

dpa / Global Look Press

Даже если «Шальке» выиграет у «Хоффенхайма», все равно следующие восемь команд будут находиться на мизерном расстоянии от лидера. Теоретически может сложиться так, что каждый из девяти клубов будет иметь шанс стать первым по итогам девяти туров.

Матчи между собой у команд из лидирующей группы через неделю тоже будут: «Шальке» – «Боруссия» Д, «Фрайбург» – «Лейпциг», «Боруссия» М – «Айнтрахт».

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