Россия
ЧМ-2022
Словения
Россия победила Словению и вышла в лидеры группы
вчера, 23:41
В отборе к ЧМ-2022 Россия дважды победила Словению. Оба матча завершились со счетом 2:1.
Россия впервые победила в Словении
События первого тайма:
- На 13-й минуте вратарь Ян Облак сфолил на Федоре Смолове в своей штрафной площади, но судья не поставил пенальти из-за офсайда у Смолова.
- Оба гола сборной России в первом тайме забили центральные защитники: Игорь Дивеев – затылком, Георгий Джикия – через себя.
- На 36-й минуте Дивеев из-за травмы покинул поле. Его заменил Максим Осипенко. При Валерии Карпине Дивеев пять раз из пяти выходил в стартовом составе и впервые не доиграл матч.
- На 40-й минуте Йосип Иличич забил за Словению. Это первый пропущенный гол России при Карпине. Иличич забил России в первом матче отбора к ЧМ-2022.
События второго тайма:
- На 75-й минуте Словения забила второй гол: это сделал Ясмин Куртич, но судья отменил мяч из-за офсайда.
- В добавленное время на поле попал болельщик и бегал с файером в руке.
Миранчук и Джикия проведут 40-й матч за сборную России. Они вышли в старте против Словении
После восьми туров Россия набрала 19 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы Н.
В девятом туре отбора к ЧМ-2022 Россия сыграет против Кипра. Матч пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге.
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