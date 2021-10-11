Россия
ЧМ-2022
Словения
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#Россия #ЧМ-2022 #Словения

Россия победила Словению и вышла в лидеры группы

вчера, 23:41

В отборе к ЧМ-2022 Россия дважды победила Словению. Оба матча завершились со счетом 2:1.

Россия впервые победила в Словении

События первого тайма:

  • На 13-й минуте вратарь Ян Облак сфолил на Федоре Смолове в своей штрафной площади, но судья не поставил пенальти из-за офсайда у Смолова.
  • Оба гола сборной России в первом тайме забили центральные защитники: Игорь Дивеев – затылком, Георгий Джикия – через себя.
  • На 36-й минуте Дивеев из-за травмы покинул поле. Его заменил Максим Осипенко. При Валерии Карпине Дивеев пять раз из пяти выходил в стартовом составе и впервые не доиграл матч.
  • На 40-й минуте Йосип Иличич забил за Словению. Это первый пропущенный гол России при Карпине. Иличич забил России в первом матче отбора к ЧМ-2022.

События второго тайма:

  • На 75-й минуте Словения забила второй гол: это сделал Ясмин Куртич, но судья отменил мяч из-за офсайда.
  • В добавленное время на поле попал болельщик и бегал с файером в руке.

Миранчук и Джикия проведут 40-й матч за сборную России. Они вышли в старте против Словении

После восьми туров Россия набрала 19 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы Н.

В девятом туре отбора к ЧМ-2022 Россия сыграет против Кипра. Матч пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге.

Матч завершен
Словения
Иличич 40
1:2
Матч завершен
Россия
Дивеев 28
Джикия 32
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Источник:
Гол
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