Россия победила Словению и вышла в лидеры группы

В отборе к ЧМ-2022 Россия дважды победила Словению. Оба матча завершились со счетом 2:1.

Россия впервые победила в Словении

События первого тайма:

На 13-й минуте вратарь Ян Облак сфолил на Федоре Смолове в своей штрафной площади, но судья не поставил пенальти из-за офсайда у Смолова.

Оба гола сборной России в первом тайме забили центральные защитники: Игорь Дивеев – затылком, Георгий Джикия – через себя.

На 36-й минуте Дивеев из-за травмы покинул поле. Его заменил Максим Осипенко. При Валерии Карпине Дивеев пять раз из пяти выходил в стартовом составе и впервые не доиграл матч.

На 40-й минуте Йосип Иличич забил за Словению. Это первый пропущенный гол России при Карпине. Иличич забил России в первом матче отбора к ЧМ-2022.

События второго тайма:

На 75-й минуте Словения забила второй гол: это сделал Ясмин Куртич, но судья отменил мяч из-за офсайда.

В добавленное время на поле попал болельщик и бегал с файером в руке.

Миранчук и Джикия проведут 40-й матч за сборную России. Они вышли в старте против Словении

После восьми туров Россия набрала 19 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы Н.

В девятом туре отбора к ЧМ-2022 Россия сыграет против Кипра. Матч пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге.