Олимпиада-2020: результаты второго дня – 25 июля 2021 года
Во второй день Олимпиады-2020 было разыграно 11 комплектов наград. Россия добавил пять медалей в общий зачет, где идет на пятом месте:
- Виталина Бацарашкина выиграла золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров;
- Женская сборная взяла серебро в стрельбе из лука;
- Инна Дериглазова стала серебряной призеркой в рапире, бронза досталась Ларисе Коробейниковой;
- Тхэквондистка Татьяна Минина выиграла серебро в весе до 57 кг.
Плавание
400 м, комплекс, мужчины:
1. 🇺🇸 Чейс Калиж.
2. 🇺🇸 Джей Литерленд.
3. 🇦🇺 Брэндон Смит.
400 м, вольный стиль, мужчины:
1. 🇹🇳 Ахмед Аюб Хафнауи.
2. 🇦🇺 Джек Маклафлин.
3. 🇺🇸 Киран Смит.
400 м, комплекс, женщины:
1. 🇯🇵 Юи Охаси.
2. 🇺🇸 Эмма Уэйант.
3. 🇺🇸 Хали Фликинджер.
Эстафета 4x100 м, вольный стиль, женщины:
1. 🇦🇺 Австралия.
2. 🇨🇦 Канада.
3. 🇺🇸 США.
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м, женщины:
1. 🇷🇺 Виталина Бацарашкина.
2. 🇧🇬 Антоанета Костадинова.
3. 🇨🇳 Цзян Жансинь.
- Первое золото России на Олимпиаде – после сбоя электроники: чемпионка – прапорщик Росгвардии, пришла в стрельбу из-за дедушек-охотников
- Девять Олимпиад – уникальная жизнь грузинки: брала медаль еще в 1988-м, обнималась с россиянкой во время конфликта России и Грузии, ездила на игры в одной команде с сыном
Пневматическая винтовка, 10 м, мужчины:
1. 🇺🇸 Уильям Шэйнер.
2. 🇨🇳 Ли-Хао Шэн.
3. 🇨🇳 Ян Хаожань.
Скейтбординг
Стрит, мужчины:
1. 🇯🇵 Юто Хоригоме.
2. 🇧🇷 Келвин Хофлер.
3. 🇺🇸 Джаггер Итон.
Прыжки в воду
Трамплин 3 м, синхронные прыжки, женщины:
1. 🇨🇳 Ши Тинмао – Ван Хань.
2. 🇨🇦 Дженнифер Абел – Мелисса Ситрини-Болье.
3. 🇩🇪 Лена Хентшель – Тина Пунцель.
Стрельба из лука
Командные соревнования, женщины:
1. 🇰🇷 Южная Корея.
2. 🇷🇺 Россия.
3. 🇩🇪 Германия.
Велошоссе
Групповая гонка, женщины:
1. 🇦🇹 Анна Кизенхофер.
2. 🇳🇱 Аннамик ван Флютен.
3. 🇮🇹 Элиза Лонго-Боргини.
Голландская велосипедистка громко праздновала победу в гонке. А потом расстроилась – оказывается, она была второй
Тяжелая атлетика
До 61 кг, мужчины:
1. 🇨🇳 Ли Фабинь.
2. 🇮🇩 Эко Юли Ираван.
3. 🇰🇿 Игорь Сон.
Дзюдо
До 52 кг, женщины:
1. 🇯🇵 Ута Абэ.
2. 🇫🇷 Амандин Бушар.
3. 🇮🇹 Одетт Джуффрида.
3. 🇬🇧 Челси Джилс.
До 66 кг, мужчины:
1. 🇯🇵 Хифуми Абэ.
2. 🇬🇪 Важа Маргвелашвили.
3. 🇧🇷 Даниэль Каргини.
4. 🇰🇷 Ан Ба Ул.
Брат и сестра из Японии в один день стали олимпийскими чемпионами в дзюдо
Фехтование
Рапира, женщины:
1. 🇺🇸 Ли Кифер.
2. 🇷🇺 Инна Дериглазова.
3. 🇷🇺 Лариса Коробейникова.
Дериглазова вышла на поединок под музыку из «Звездных войн». Но это не помогло – победа досталась фехтовальщице, которая засыпала с рапирой
Тхэквондо
До 57 кг, женщины:
1. 🇺🇸 Анастасия Золотич.
2. 🇷🇺 Татьяна Минина.
3. 🇹🇼 Ло Чиа-Линг.
3. 🇹🇷 Хатидже Ильгюн.
До 68 кг, мужчины:
1. 🇺🇿 Улугбек Рашитов.
2. 🇬🇧 Брэдли Синден.
3. 🇹🇷 Хакан Речбер.
3. 🇨🇳 Чжао Шуай.
Другие важные события
- Андрей Рублев вылетел с Олимпиады-2020 в одиночном разряде по теннису, но в следующий раунд прошел Карен Хачанов. Медведев и Карацев проиграли в парном разряде. Энди Маррей снялся с турнира из-за травмы.
- Среди теннисисток в 1/16 финала в одиночке прошли Елена Веснина и Екатерина Александрова. Первая ракетка мира Эшли Барти вылетела с Олимпиады.
- Сборная России в баскетболе 3х3 проиграла Бельгии и Польше (оба матча – 16:21). Женщины победили Монголию (21:5) и проиграли США (16:20).
- Женская волейбольная сборная России проиграла Италии – 0:3.