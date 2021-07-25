Олимпиада-2020: результаты второго дня – 25 июля 2021 года

Во второй день Олимпиады-2020 было разыграно 11 комплектов наград. Россия добавил пять медалей в общий зачет, где идет на пятом месте:

Виталина Бацарашкина выиграла золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров;

Женская сборная взяла серебро в стрельбе из лука;

Инна Дериглазова стала серебряной призеркой в рапире, бронза досталась Ларисе Коробейниковой;

Тхэквондистка Татьяна Минина выиграла серебро в весе до 57 кг.

Плавание

400 м, комплекс, мужчины:

1. 🇺🇸 Чейс Калиж.

2. 🇺🇸 Джей Литерленд.

3. 🇦🇺 Брэндон Смит.

400 м, вольный стиль, мужчины:

1. 🇹🇳 Ахмед Аюб Хафнауи.

2. 🇦🇺 Джек Маклафлин.

3. 🇺🇸 Киран Смит.

400 м, комплекс, женщины:

1. 🇯🇵 Юи Охаси.

2. 🇺🇸 Эмма Уэйант.

3. 🇺🇸 Хали Фликинджер.

Эстафета 4x100 м, вольный стиль, женщины:

1. 🇦🇺 Австралия.

2. 🇨🇦 Канада.

3. 🇺🇸 США.

Стрельба

Пневматический пистолет, 10 м, женщины:

1. 🇷🇺 Виталина Бацарашкина.

2. 🇧🇬 Антоанета Костадинова.

3. 🇨🇳 Цзян Жансинь.

Пневматическая винтовка, 10 м, мужчины:

1. 🇺🇸 Уильям Шэйнер.

2. 🇨🇳 Ли-Хао Шэн.

3. 🇨🇳 Ян Хаожань.

Скейтбординг

Стрит, мужчины:

1. 🇯🇵 Юто Хоригоме.

2. 🇧🇷 Келвин Хофлер.

3. 🇺🇸 Джаггер Итон.

Прыжки в воду

Трамплин 3 м, синхронные прыжки, женщины:

1. 🇨🇳 Ши Тинмао – Ван Хань.

2. 🇨🇦 Дженнифер Абел – Мелисса Ситрини-Болье.

3. 🇩🇪 Лена Хентшель – Тина Пунцель.

Стрельба из лука

Командные соревнования, женщины:

1. 🇰🇷 Южная Корея.

2. 🇷🇺 Россия.

3. 🇩🇪 Германия.

Велошоссе

Групповая гонка, женщины:

1. 🇦🇹 Анна Кизенхофер.

2. 🇳🇱 Аннамик ван Флютен.

3. 🇮🇹 Элиза Лонго-Боргини.

Голландская велосипедистка громко праздновала победу в гонке. А потом расстроилась – оказывается, она была второй

Тяжелая атлетика

До 61 кг, мужчины:

1. 🇨🇳 Ли Фабинь.

2. 🇮🇩 Эко Юли Ираван.

3. 🇰🇿 Игорь Сон.

Дзюдо

До 52 кг, женщины:

1. 🇯🇵 Ута Абэ.

2. 🇫🇷 Амандин Бушар.

3. 🇮🇹 Одетт Джуффрида.

3. 🇬🇧 Челси Джилс.

До 66 кг, мужчины:

1. 🇯🇵 Хифуми Абэ.

2. 🇬🇪 Важа Маргвелашвили.

3. 🇧🇷 Даниэль Каргини.

4. 🇰🇷 Ан Ба Ул.

Брат и сестра из Японии в один день стали олимпийскими чемпионами в дзюдо

Фехтование

Рапира, женщины:

1. 🇺🇸 Ли Кифер.

2. 🇷🇺 Инна Дериглазова.

3. 🇷🇺 Лариса Коробейникова.

Дериглазова вышла на поединок под музыку из «Звездных войн». Но это не помогло – победа досталась фехтовальщице, которая засыпала с рапирой

Тхэквондо

До 57 кг, женщины:

1. 🇺🇸 Анастасия Золотич.

2. 🇷🇺 Татьяна Минина.

3. 🇹🇼 Ло Чиа-Линг.

3. 🇹🇷 Хатидже Ильгюн.

До 68 кг, мужчины:

1. 🇺🇿 Улугбек Рашитов.

2. 🇬🇧 Брэдли Синден.

3. 🇹🇷 Хакан Речбер.

3. 🇨🇳 Чжао Шуай.

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