🇷🇺🥈 Сборная России по стрельбе из лука выиграла серебро на Олимпиаде-2020. До финала прошла Украину, США и Германию

В финале женская сборная России встретилась с Южной Кореей и проиграла со счетом 0:6. В составе команды выступили Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова.

В 1/8 финала Олимпиады-2020 Россия победила Украину (6:2), в 1/4 – США (6:0), в 1/2 – Германию (5:1).

Это повторение финала Олимпиады-2016. Тогда Южная Корея тоже победила Россию.

Подиум:

1. 🇰🇷 Южная Корея.

2. 🇷🇺 Россия.

3. 🇩🇪 Германия.

Медальный зачет Олимпиады-2020