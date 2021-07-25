Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

🇷🇺🥈 Сборная России по стрельбе из лука выиграла серебро на Олимпиаде-2020. До финала прошла Украину, США и Германию

4 часа назад

В финале женская сборная России встретилась с Южной Кореей и проиграла со счетом 0:6. В составе команды выступили Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова.

  • В 1/8 финала Олимпиады-2020 Россия победила Украину (6:2), в 1/4 – США (6:0), в 1/2 – Германию (5:1).
  • Это повторение финала Олимпиады-2016. Тогда Южная Корея тоже победила Россию.

Подиум:

1. 🇰🇷 Южная Корея.

2. 🇷🇺 Россия.

3. 🇩🇪 Германия.

Медальный зачет Олимпиады-2020

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Источник:
Гол.ру
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