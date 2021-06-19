Евро-2020
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#Евро-2020 #Франция #Португалия #Германия #Венгрия

🇨🇵 Франция – лидер группы F, Германия поднялась на второе место

вчера, 20:53

В группе F Евро-2020 закончились матчи второго тура. События игр:

Матч завершен
Венгрия
Фиола 45
1:1
Матч завершен
Франция
Гризманн 66
Матч завершен
Португалия
Роналду 15
Жота 67
2:4
Матч завершен
Германия
Диаш 35
Геррейру 39
Хаверц 51
Госенс 60

Полную турнирную таблицу можно посмотреть здесь. Группа F после матчей второго тура:

Расписание третьего тура:

ПортугалияФранция. 23 июня, 22:00 по московскому времени.

ГерманияВенгрия. 23 июня, 22:00 по московскому времени.

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Источник:
Гол.ру
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