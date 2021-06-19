Евро-2020
Германия
Франция
Португалия
Венгрия
🇨🇵 Франция – лидер группы F, Германия поднялась на второе место
вчера, 20:53
В группе F Евро-2020 закончились матчи второго тура. События игр:
- Франция пропустила гол впервые за шесть матчей. До этого было пять побед с общим счетом 10:0.
- Бешеное празднование от игроков Венгрии: разнесли стол журналистки, но она порадовалась.
- Франция провела обратную замену. На Евро-2020 так делали Россия и Украина.
- Капитан Венгрии ушел с поля из-за удара в голову – закружилась на фоне тридцатиградусной жары.
- Франция ни разу не побеждала Венгрию на Евро.
- Автоголы – рекордные события Евро-2020. И каждого матча Германии.
- Роналду – первый игрок, кто забил 3+ гола на трех Евро.
- Все голы Роналду на Евро. Забивал в девяти матчах, больше половины – двум сборным.
- Основной защитник Португалии не играет из-за коронавируса. Четыре гола Германии – провал его сменщика.
Полную турнирную таблицу можно посмотреть здесь. Группа F после матчей второго тура:
Расписание третьего тура:
Португалия – Франция. 23 июня, 22:00 по московскому времени.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые