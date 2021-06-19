Франция
Евро-2020
Венгрия
Франция пропустила гол впервые за шесть матчей. До этого было пять побед с общим счетом 10:0
3 часа назад
Франция пропустила гол впервые за шесть матчей во всех турнирах. До этого выиграла пять матчей подряд с общим счетом 10:0:
✅ Отбор на ЧМ-2022. Казахстан – 2:0
✅ Отбор на ЧМ-2022. Босния и Герцеговина – 1:0
✅ Товарищеский матч. Уэльс – 3:0
✅ Товарищеский матч. Болгария – 3:0
✅ Евро-2020. Германия – 1:0
Последний раз Франция пропускала в марте-2021 в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 против Украины (1:1).
Следующую игру Евро-2020 французы проведут против Португалии 23 июня.
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