Франция
Евро-2020
Венгрия
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#Франция #Евро-2020 #Венгрия

Франция пропустила гол впервые за шесть матчей. До этого было пять побед с общим счетом 10:0

3 часа назад

Сборная Франции пропустила гол в матче второго тура Евро-2020 группы F от Венгрии. Это сделал Аттила Фиола на 45-й минуте.

Матч завершен
Венгрия
Фиола 45
1:1
Матч завершен
Франция
Гризманн 66

Франция пропустила гол впервые за шесть матчей во всех турнирах. До этого выиграла пять матчей подряд с общим счетом 10:0:

✅ Отбор на ЧМ-2022. Казахстан – 2:0

✅ Отбор на ЧМ-2022. Босния и Герцеговина – 1:0

✅ Товарищеский матч. Уэльс – 3:0

✅ Товарищеский матч. Болгария – 3:0

✅ Евро-2020. Германия – 1:0

Последний раз Франция пропускала в марте-2021 в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 против Украины (1:1).

Следующую игру Евро-2020 французы проведут против Португалии 23 июня.

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Источник:
Гол.ру
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