Евро-2020
Украина
Нидерланды
Австрия
Северная Македония
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#Евро-2020 #Нидерланды #Украина #Северная Македония #Австрия

🇳🇱 Голландия вышла в плей-офф Евро-2020, Украина идет на втором месте

вчера, 23:52

В группе С Евро-2020 завершились матчи второго тура. Результаты:
 

Матч завершен
Украина
Ярмоленко 29
Яремчук 34
2:1
Матч завершен
Северная Македония
Алиоски 57
Матч завершен
Нидерланды
Депай 11
Дюмфрис 67
2:0
Матч завершен
Австрия

Полную турнирную таблицу можно посмотреть здесь. Положение команд группы С после второго тура:

Расписание третьего тура:

УкраинаАвстрия. 21 июня, 19:00 по московскому времени.

Северная МакедонияНидерланды. 21 июня, 19:00 по московскому времени.

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Источник:
Гол.ру
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