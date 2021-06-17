Евро-2020
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🇳🇱 Голландия вышла в плей-офф Евро-2020, Украина идет на втором месте
вчера, 23:52
В группе С Евро-2020 завершились матчи второго тура. Результаты:
- Ярмоленко – рекордсмен Украины по результативным действиям. Он обошел Шевченко.
- Яремчук и Ярмоленко – первый дуэт на Евро, который забил в двух стартовых матчах.
- Малиновский не забил пенальти на Евро-2020. Во второй раз за карьеру, впервые – за сборную.
- Украина выиграла первый с 2012 года матч на Евро.
- Голландия вышла в плей-офф Евро впервые с 2008 года. Это третий после Бельгии и Италии участник плей-офф на Евро-2020.
- Австрия проиграла Голландии седьмой раз подряд. Последняя победа была в 1990 году.
- Защитник Дюмфрис забил за Голландию во втором матче Евро-2020 подряд.
Полную турнирную таблицу можно посмотреть здесь. Положение команд группы С после второго тура:
Расписание третьего тура:
Украина – Австрия. 21 июня, 19:00 по московскому времени.
Северная Македония – Нидерланды. 21 июня, 19:00 по московскому времени.
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