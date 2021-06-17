🇳🇱 Голландия вышла в плей-офф Евро-2020, Украина идет на втором месте

Голландия вышла в плей-офф Евро впервые с 2008 года. Это третий после Бельгии и Италии участник плей-офф на Евро-2020.

Австрия проиграла Голландии седьмой раз подряд. Последняя победа была в 1990 году.

Защитник Дюмфрис забил за Голландию во втором матче Евро-2020 подряд.

Полную турнирную таблицу можно посмотреть здесь. Положение команд группы С после второго тура: