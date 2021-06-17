Украина
Евро-2020
Северная Македония
Украина выиграла первый с 2012 года матч на Евро
39 минут назад
Сборная Украины обыграла Северную Македонию в матче второго тура Евро-2020 группы С. Это первая победа украинцев на чемпионатах Европы с 2012 года.
- Малиновский не забил пенальти на Евро-2020. Во второй раз за карьеру, впервые – за сборную
- Яремчук и Ярмоленко – первый дуэт на Евро, который забил в двух стартовых матчах
- Ярмоленко – рекордсмен Украины по результативным действиям. Он обошел Шевченко
Последний и единственный раз Украина побеждала на Евро-2012: тогда была победа над Швецией (2:1).
Кому проиграла Украина за это время:
❌ Франция
❌ Англия
❌ Германия
❌ Северная Ирландия
❌ Польша
❌ Нидерланды
Следующий матч Украина проведет против Австрии 21 июня.
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