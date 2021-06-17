Украина выиграла первый с 2012 года матч на Евро

Сборная Украины обыграла Северную Македонию в матче второго тура Евро-2020 группы С. Это первая победа украинцев на чемпионатах Европы с 2012 года.

Последний и единственный раз Украина побеждала на Евро-2012: тогда была победа над Швецией (2:1).