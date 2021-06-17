Украина
Евро-2020
Северная Македония
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#Украина #Евро-2020 #Северная Македония

Украина выиграла первый с 2012 года матч на Евро

39 минут назад

Сборная Украины обыграла Северную Македонию в матче второго тура Евро-2020 группы С. Это первая победа украинцев на чемпионатах Европы с 2012 года.

Последний и единственный раз Украина побеждала на Евро-2012: тогда была победа над Швецией (2:1).

Матч завершен
Украина
Ярмоленко 29
Яремчук 34
2:1
Матч завершен
Северная Македония
Алиоски 57

Кому проиграла Украина за это время:

❌ Франция

❌ Англия

❌ Германия

❌ Северная Ирландия

❌ Польша

❌ Нидерланды

Следующий матч Украина проведет против Австрии 21 июня.

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Источник:
Гол.ру
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