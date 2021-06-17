Расписание Евро на 17 июня – календарь матчей Евро-2020 на день

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года. 17 июня – седьмой день турнира. Сегодня пройдут матчи второго тура группового этапа.

Полное расписание:

Австрия лидирует в группе С, столько же очков у Нидерландов.

Бельгия – лидер группы В, Дания после первого тура идет на последнем месте.

Евро-2020: где смотреть матч Украина – Северная Македония, 17 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: где смотреть матч Дания – Бельгия, 17 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: где смотреть матч Нидерланды – Австрия, 17 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020