Евро-2020
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Расписание Евро на 17 июня – календарь матчей Евро-2020 на день
час назад
Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года. 17 июня – седьмой день турнира. Сегодня пройдут матчи второго тура группового этапа.
Полное расписание:
- 16:00. Группа С. Украина – Северная Македония
- 19:00. Группа В. Дания – Бельгия
- 22:00. Группа С. Нидерланды – Австрия
Австрия лидирует в группе С, столько же очков у Нидерландов.
Бельгия – лидер группы В, Дания после первого тура идет на последнем месте.
Евро-2020: где смотреть матч Украина – Северная Македония, 17 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
Евро-2020: где смотреть матч Дания – Бельгия, 17 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
Евро-2020: где смотреть матч Нидерланды – Австрия, 17 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
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