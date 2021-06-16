Евро-2020: где смотреть матч Дания – Бельгия, 17 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Дания и Бельгия встретятся на групповом этапе Евро-2020. Команды представляют группу B, где играют Россия и Финляндия. Матч стартует 17 июня в 19:00 по московскому времени.

Канал «Россия 1» проведет прямую трансляцию матча. На ТВ она начнется в 18:50 по Москве, на платформе «Смотрим» – в 18:45.

В 2020 году Бельгия и Дания играли в одной группе Лиги наций. Тогда Бельгия выиграла оба матча – 4:2 и 2:0. Но за все время между ними равенство – по шесть побед.

Евро-2020: прогноз на матч Дания – Бельгия