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Евро-2020: прогноз на матч Дания – Бельгия, 17 июня 2021 года
час назад
Дания и Бельгия сыграют во втором туре группового этапа Евро-2020. Это команды из группы B. Время начала – 17 июня в 19:00 по Москве. Котировки букмекеров:
- Победа Дании – 4,30
- Ничья – 3,25
- Победа Бельгии – 2,05
Дания проиграла Финляндии (0:1) в первом туре Евро-2020, хотя соперник пробил по воротам только один раз. Кристиан Эриксен пережил остановку сердца.
Бельгия – лучшая команда мира по рейтингу ФИФА. Она начала Евро с разгромной победой в матче против России.
К матчу с Данией готовится Кевин Де Брюйне – один из лидеров сборной Бельгии. Он пропустил стартовый матч ЧЕ-2020 из-за травмы, которую получил в финале Лиги чемпионов.
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