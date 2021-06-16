Евро-2020
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#Евро-2020 #Бельгия #Дания

Евро-2020: прогноз на матч Дания – Бельгия, 17 июня 2021 года

час назад

Дания и Бельгия сыграют во втором туре группового этапа Евро-2020. Это команды из группы B. Время начала – 17 июня в 19:00 по Москве. Котировки букмекеров:

  • Победа Дании – 4,30
  • Ничья – 3,25
  • Победа Бельгии – 2,05

Дания проиграла Финляндии (0:1) в первом туре Евро-2020, хотя соперник пробил по воротам только один раз. Кристиан Эриксен пережил остановку сердца.

Бельгия – лучшая команда мира по рейтингу ФИФА. Она начала Евро с разгромной победой в матче против России.

К матчу с Данией готовится Кевин Де Брюйне – один из лидеров сборной Бельгии. Он пропустил стартовый матч ЧЕ-2020 из-за травмы, которую получил в финале Лиги чемпионов.

Дания
-:-
Бельгия
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