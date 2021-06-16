Евро-2020: где смотреть матч Нидерланды – Австрия, 17 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Нидерланды и Австрия сыграют на групповом этапе Евро-2020. Команды из группы С проведут матч второго тура ЧЕ-2020. Игра стартует 17 июня в 22:00 по Москве.

«Матч ТВ» транслирует игру в прямом эфире. Трансляция начинается в 21:30 по московскому времени. На «Матч Премьер» она будет на полчаса раньше.

Последние официальные матчи между этими командами были в отборочном этапе на Евро-2004. Тогда сборная Нидерландов выиграла два раза, потом она три раза побеждала Австрию в товарищеских матчах.

Евро-2020: прогноз на матч Нидерланды – Австрия