Евро-2020
Нидерланды
Австрия
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#Евро-2020 #Нидерланды #Австрия

Евро-2020: прогноз на матч Нидерланды – Австрия, 17 июня 2021 года

час назад

Нидерланды и Австрия сыграют в матче группового этапа Евро-2020. Эта игра состоится во втором туре. Время начала – 17 июня в 22:00 по Москве. Котировки букмекеров:

  • Победа сборной Нидерландов – 1,61
  • Ничья – 4,30
  • Победа Австрии – 5,40

До этого турнира Австрия никогда не выигрывала матчи чемпионата Европы. Серия без побед насчитывала шесть игр. Потом Австрия победила Северную Македонию (3:1).

Сборная Нидерландов семь лет не играла на больших турнирах. В матче против Украины (3:2) она упустила преимущество в два мяча – вела 2:0.

Нидерланды
-:-
Австрия
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