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Евро-2020: прогноз на матч Нидерланды – Австрия, 17 июня 2021 года
час назад
Нидерланды и Австрия сыграют в матче группового этапа Евро-2020. Эта игра состоится во втором туре. Время начала – 17 июня в 22:00 по Москве. Котировки букмекеров:
- Победа сборной Нидерландов – 1,61
- Ничья – 4,30
- Победа Австрии – 5,40
До этого турнира Австрия никогда не выигрывала матчи чемпионата Европы. Серия без побед насчитывала шесть игр. Потом Австрия победила Северную Македонию (3:1).
Сборная Нидерландов семь лет не играла на больших турнирах. В матче против Украины (3:2) она упустила преимущество в два мяча – вела 2:0.
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