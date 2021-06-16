Евро-2020: прогноз на матч Нидерланды – Австрия, 17 июня 2021 года

Нидерланды и Австрия сыграют в матче группового этапа Евро-2020. Эта игра состоится во втором туре. Время начала – 17 июня в 22:00 по Москве. Котировки букмекеров:

Победа сборной Нидерландов – 1,61

Ничья – 4,30

Победа Австрии – 5,40

До этого турнира Австрия никогда не выигрывала матчи чемпионата Европы. Серия без побед насчитывала шесть игр. Потом Австрия победила Северную Македонию (3:1).

Сборная Нидерландов семь лет не играла на больших турнирах. В матче против Украины (3:2) она упустила преимущество в два мяча – вела 2:0.