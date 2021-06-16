Евро-2020
Украина
Северная Македония
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Украина #Северная Македония

Евро-2020: где смотреть матч Украина – Северная Македония, 17 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

58 минут назад

Украина и Северная Македония сыграют во втором туре группового этапа Евро-2020. Это команды из группы С. Их матч начнется 17 июня в 16:00 по Москве.

«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию этой игры. Трансляция стартует в 15:30 по московскому времени. Канал «Матч Премьер» транслирует матч с 15:00.

Украина и Северная Македония проиграли стартовые матчи на Евро-2020. Украина и Македония играли в отборочных матчах на Евро-2016. Тогда Украина победила в двух играх.

Евро-2020: прогноз на матч Украина – Северная Македония

Украина
-:-
Северная Македония
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Боль Украины – в крике Зинченко: «А-А-А-А-А-А»
Мы все ждали этот гол. Дед Пандев: 37 лет, воюет с чиновниками – и впервые привез свою маленькую Македонию на турнир
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Украина
#Северная Македония