Евро-2020
Украина
Северная Македония
Евро-2020: где смотреть матч Украина – Северная Македония, 17 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
58 минут назад
Украина и Северная Македония сыграют во втором туре группового этапа Евро-2020. Это команды из группы С. Их матч начнется 17 июня в 16:00 по Москве.
«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию этой игры. Трансляция стартует в 15:30 по московскому времени. Канал «Матч Премьер» транслирует матч с 15:00.
Украина и Северная Македония проиграли стартовые матчи на Евро-2020. Украина и Македония играли в отборочных матчах на Евро-2016. Тогда Украина победила в двух играх.
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