Евро-2020: прогноз на матч Украина – Северная Македония, 17 июня 2021 года

Украина и Северная Македония сыграют на групповом этапе Евро-2020. Матч начнется 17 июня в 16:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров:

Победа Украины – 1,66

Ничья – 3,75

Победа Северной Македонии – 5,80

Сборная Украины проиграла стартовый матч на Евро-2020, хотя отыгралась с 0:2 против Нидерландов (2:3).

Северная Македония дебютирует на чемпионатах Европы. Горан Пандев – автор ее первого гола Северной Македонии на Евро. Она тоже начала с поражения – 1:3 от Австрии.