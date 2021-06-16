Евро-2020
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Евро-2020: прогноз на матч Украина – Северная Македония, 17 июня 2021 года
час назад
Украина и Северная Македония сыграют на групповом этапе Евро-2020. Матч начнется 17 июня в 16:00 по московскому времени.
Котировки букмекеров:
- Победа Украины – 1,66
- Ничья – 3,75
- Победа Северной Македонии – 5,80
Сборная Украины проиграла стартовый матч на Евро-2020, хотя отыгралась с 0:2 против Нидерландов (2:3).
Северная Македония дебютирует на чемпионатах Европы. Горан Пандев – автор ее первого гола Северной Македонии на Евро. Она тоже начала с поражения – 1:3 от Австрии.
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