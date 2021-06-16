Расписание Евро на 16 июня – календарь матчей Евро-2020 на день

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года. 16 июня – шестой день турнира. В этот день начинается второй тур группового этапа.

Полное расписание:

Сборная России перед этой игрой имеет ноль очков. В стартовом матче Евро-2020 она проиграла Бельгии (0:3). В группе А лидирует сборная Италии, которая с таким же счетом разгромила Турцию.

Евро-2020: где смотреть матч Финляндия – Россия

Евро-2020: прогноз на матч Финляндия – Россия