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#Евро-2020 #Россия #Финляндия #Италия #Швейцария #Уэльс #Турция

Расписание Евро на 16 июня – календарь матчей Евро-2020 на день

2 часа назад

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года. 16 июня – шестой день турнира. В этот день начинается второй тур группового этапа.

Полное расписание:

Сборная России перед этой игрой имеет ноль очков. В стартовом матче Евро-2020 она проиграла Бельгии (0:3). В группе А лидирует сборная Италии, которая с таким же счетом разгромила Турцию.

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