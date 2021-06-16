Евро-2020
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Расписание Евро на 16 июня – календарь матчей Евро-2020 на день
2 часа назад
Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года. 16 июня – шестой день турнира. В этот день начинается второй тур группового этапа.
Полное расписание:
- 16:00. Группа B. Финляндия – Россия
- 19:00. Группа А. Турция – Уэльс
- 22:00. Группа А. Италия – Швейцария
Сборная России перед этой игрой имеет ноль очков. В стартовом матче Евро-2020 она проиграла Бельгии (0:3). В группе А лидирует сборная Италии, которая с таким же счетом разгромила Турцию.
Евро-2020: где смотреть матч Финляндия – Россия
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