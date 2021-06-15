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Евро-2020: прогноз на матч Финляндия – Россия, 16 июня 2021 года
2 часа назад
Финляндия встретится с Россией в Санкт-Петербурге во втором для них матче Евро-2020. Матч состоится 16 июня и начнется в 16:00 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров:
Россия и Финляндия сыграли четыре матча, все выиграла Россия с общим счетом 15:1. Еще был матч в 1912 году на Олимпиаде – там победили финны 2:1.
В сборной России перед первым матчем произошла замена в заявке – Мостовой покинул команду из-за коронавируса, вместо него был вызван Евгеньев.
Евро-2020: во сколько начало матча Финляндия – Россия, 16 июня 2021 года
Евро-2020: где смотреть матч Финляндия – Россия, 16 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
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