Евро-2020: прогноз на матч Финляндия – Россия, 16 июня 2021 года

Финляндия встретится с Россией в Санкт-Петербурге во втором для них матче Евро-2020. Матч состоится 16 июня и начнется в 16:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа Финляндии – 5,75.

Ничья – 3,92.

Победа России – 1,68.

Гол Дзюбы – 2,0.

Гол Пукки – 3,6.

Россия и Финляндия сыграли четыре матча, все выиграла Россия с общим счетом 15:1. Еще был матч в 1912 году на Олимпиаде – там победили финны 2:1.

В сборной России перед первым матчем произошла замена в заявке – Мостовой покинул команду из-за коронавируса, вместо него был вызван Евгеньев.

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