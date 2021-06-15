Евро-2020
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#Евро-2020 #Россия #Финляндия

Евро-2020: прогноз на матч Финляндия – Россия, 16 июня 2021 года

2 часа назад

Финляндия встретится с Россией в Санкт-Петербурге во втором для них матче Евро-2020. Матч состоится 16 июня и начнется в 16:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

  • Победа Финляндии – 5,75.
  • Ничья – 3,92.
  • Победа России – 1,68.
  • Гол Дзюбы – 2,0.
  • Гол Пукки – 3,6.

Россия и Финляндия сыграли четыре матча, все выиграла Россия с общим счетом 15:1. Еще был матч в 1912 году на Олимпиаде – там победили финны 2:1.

В сборной России перед первым матчем произошла замена в заявке – Мостовой покинул команду из-за коронавируса, вместо него был вызван Евгеньев.

Евро-2020: во сколько начало матча Финляндия – Россия, 16 июня 2021 года

Евро-2020: где смотреть матч Финляндия – Россия, 16 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

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