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Евро-2020: во сколько начало матча Финляндия – Россия, 16 июня 2021 года
2 часа назад
Финляндия и Россия сыграют матч второго тура Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
Игра пройдет 16 июня и начнется в 16:00 по московскому времени. Ее покажет Первый канал.
Россия проиграла первый матч 0:3 Бельгии. Финляндия стартовала с победы 1:0 над Данией.
Евро-2020: прогноз на матч Финляндия – Россия, 16 июня 2021 года
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