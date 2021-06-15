Евро-2020: во сколько начало матча Финляндия – Россия, 16 июня 2021 года

Финляндия и Россия сыграют матч второго тура Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Игра пройдет 16 июня и начнется в 16:00 по московскому времени. Ее покажет Первый канал.

Россия проиграла первый матч 0:3 Бельгии. Финляндия стартовала с победы 1:0 над Данией.

Евро-2020: прогноз на матч Финляндия – Россия, 16 июня 2021 года

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