Евро-2020: где смотреть матч Финляндия – Россия, 16 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

16 июня начнется второй тур на Евро-2020. В первом матче второго тура сыграют сборные Финляндии и России в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 16:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно на Первом канале. Начало трансляции – в 15:45.