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Евро-2020: где смотреть матч Финляндия – Россия, 16 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
2 часа назад
В новейшей российской истории команды встречались четыре раза – все матчи выиграла Россия с общей разницей 15:1. В 1995 году Россия выиграла в Финляндии 6:0.
Еще был матч на Олимпиаде-1912. Тогда Финляндия победила Россию 2:1.
Евро-2020: во сколько начало матча Финляндия – Россия, 16 июня 2021 года
Евро-2020: прогноз на матч Финляндия – Россия, 16 июня 2021 года
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