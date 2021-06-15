Евро-2020
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#Евро-2020 #Россия #Финляндия

Евро-2020: где смотреть матч Финляндия – Россия, 16 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

2 часа назад

16 июня начнется второй тур на Евро-2020. В первом матче второго тура сыграют сборные Финляндии и России в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 16:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно на Первом канале. Начало трансляции – в 15:45.

Финляндия
-:-
Россия

В новейшей российской истории команды встречались четыре раза – все матчи выиграла Россия с общей разницей 15:1. В 1995 году Россия выиграла в Финляндии 6:0.

Еще был матч на Олимпиаде-1912. Тогда Финляндия победила Россию 2:1.

Евро-2020: во сколько начало матча Финляндия – Россия, 16 июня 2021 года

Евро-2020: прогноз на матч Финляндия – Россия, 16 июня 2021 года

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