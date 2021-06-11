Стартует Евро-2020

Евро-2020 начинается 11 июня 2021 года. Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Матчи пройдут в 11 городах Европы. Санкт-Петербург принимает игры в России.

В первый день Евро-2020 состоится церемония открытия турнира и первый матч. Турция и Италия сыграют в Риме на «Стадио Олимпико».

ЧЕ-2020 перенесен на год из-за ситуации с коронавирусом. Турнир сохранил название и логотип. Санкт-Петербург примет семь матчей Евро-2020.

Сборная России сыграет в группе B. Соперники: Бельгия, Финляндия, Дания. Два матча пройдут в Санкт-Петербурге, игра с Данией – в Копенгагене.

Расписание Евро на 11 июня – календарь матчей Евро-2020 на день

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