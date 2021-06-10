Расписание первого игрового дня Евро-2020

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир открывается матчем в Риме, где сыграют Турция и Италия.

За несколько минут до старта матча состоится церемония открытия ЧЕ-2020. Там прозвучит официальная песня чемпионата Европы-2020.

РИА Новости писали, что над стадионом пролетит пилотажная группа итальянских ВВС Frecce tricolori. Одним из главных действующих лиц церемонии станет Франческо Тотти.

Полное расписание первого дня Евро-2020 выглядит так (время московское):

21:35 (примерно). Церемония открытия Евро-2020.

22:00. Группа А. Турция – Италия

Где смотреть матч Турция – Италия, 11 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Евро-2020