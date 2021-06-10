Евро-2020
Италия
Турция
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Италия #Турция

Где смотреть матч Турция – Италия, 11 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

вчера, 15:29

Турция и Италия сыграют в первом матче Евро-2020. Игра начнется 11 июня в 22:00 по московскому времени. Матч пройдет в Риме на «Стадио Олимпико».

Первый канал покажет матч в прямом эфире. Трансляция стартует в 21:35 по Москве. Роман Гутцайт и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментируют эту игру.

Турция и Италия играли друг с другом 14 раз за всю историю. Италия имеет десять побед, Турция – ни одной. Два последних матча между ними завершились со счетом 1:1.

На Евро-2020 Турция и Италия играют в группе А вместе с Уэльсом и Швейцарией.

Прогноз на матч Евро-2020 Турция – Италия

Турция
-:-
Италия
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить
Телепрограмма Евро-2020. Где смотреть матчи сборной России и другие топ-игры
Все звезды, которые НЕ едут на Евро-2020
25 необычных цифр Евро-2020. Мбаппе стоит дороже всей Словакии, а из всех игроков только у одного рост выше двух метров
Волонтеры Евро-2020. Как стать, где записаться, что делать
Команды, которые вышли на Евро-2020. Кто прошел, как это случилось, почему проходили отбор все
Мяч Евро-2020. Купить можно даже пляжную версию, название – несуществующее слово, а текстуры – знак размытых границ
Составы всех сборных на Евро-2020
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Италия
#Турция