Где смотреть матч Турция – Италия, 11 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Турция и Италия сыграют в первом матче Евро-2020. Игра начнется 11 июня в 22:00 по московскому времени. Матч пройдет в Риме на «Стадио Олимпико».

Первый канал покажет матч в прямом эфире. Трансляция стартует в 21:35 по Москве. Роман Гутцайт и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментируют эту игру.

Турция и Италия играли друг с другом 14 раз за всю историю. Италия имеет десять побед, Турция – ни одной. Два последних матча между ними завершились со счетом 1:1.

На Евро-2020 Турция и Италия играют в группе А вместе с Уэльсом и Швейцарией.

Прогноз на матч Евро-2020 Турция – Италия