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Евро-2020: Прогноз на матч Турция – Италия, 11 июня 2021 года
вчера, 16:02
Турция и Италия сыграют на Евро-2020. Матч в Риме стартует 11 июня в 22:00 по Москве. Котировки букмекеров:
- Победа Турции – 8,00
- Ничья – 3,80
- Победа Италии – 1,53
Перед стартом Евро-2020 Италия не проигрывала 27 матчей. В последних восьми играх она побеждала и не пропускала.
До этого матча Турция и Италия играли между собой 14 раз. Турция никогда не побеждала Италию, но в 2021 году имеет беспроигрышную серию из шести встреч.
Перед стартом Евро-2020 Роберто Манчини продлил контракт со сборной Италии до 2026 года. Он работает в команде с 2018-го.
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