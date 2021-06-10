Евро-2020
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#Евро-2020 #Италия #Турция

Евро-2020: Прогноз на матч Турция – Италия, 11 июня 2021 года

вчера, 16:02

Турция и Италия сыграют на Евро-2020. Матч в Риме стартует 11 июня в 22:00 по Москве. Котировки букмекеров:

  • Победа Турции – 8,00
  • Ничья – 3,80
  • Победа Италии – 1,53

Перед стартом Евро-2020 Италия не проигрывала 27 матчей. В последних восьми играх она побеждала и не пропускала. 

До этого матча Турция и Италия играли между собой 14 раз. Турция никогда не побеждала Италию, но в 2021 году имеет беспроигрышную серию из шести встреч.

Перед стартом Евро-2020 Роберто Манчини продлил контракт со сборной Италии до 2026 года. Он работает в команде с 2018-го.

Где смотреть матч Турция – Италия

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